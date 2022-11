DSV-Adler verpassen Top 10 - Kubacki siegt doppelt

Nach dem starken zweiten Platz von Katharina Althaus bei den Frauen konnten die Männer am Sonntag auf der Adam-Malysz-Schanze nicht nachziehen. Geiger, Weltcup-Zweiter des Vorwinters, wurde immerhin 18., nachdem er am Vortag noch den zweiten Durchgang verpasst hatte. Youngster Philipp Raimund (beide Oberstdorf) kam auf Platz 20 und holte zum erst zweiten Mal in seiner Karriere Weltcup-Punkte.