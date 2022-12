Umgang mit DFB-Stars bei WM: "Da bekomme ich echt Bauchschmerzen"

Freund: Ja, das finde ich komplett abgefahren. Mal schauen, was daraus wird. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr abgefahrene Entwicklung. In meiner Zeit habe ich es ja miterlebt, wenn man Großereignisse innerhalb der FIS, in Oslo, Predazzo oder in Oberstdorf hat. Und dagegen sind auf IOC-Ebene Spiele in Sotschi, in Pjöngjang und in Peking. Dann ist da schon eine Diskrepanz da zu traditionellen Austragungsorten. Natürlich ist es gut, den Wintersport so vielen Menschen wie möglich nahezubringen. Aber es fällt schwer zu glauben, dass das die Hauptmotivation ist.