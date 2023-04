Skispringen: Wellinger für Werner Schuster mit "Comeback des Jahres"

Der frühere Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster sieht Andreas Wellinger aufgrund dessen Rückkehr in die Weltspitze nach langer Leidenszeit als Gewinner der abgelaufenen Saison.

Als „sehr positiv“ hob der Österreicher in einem Interview mit eurosport.de hervor, dass Wellinger „nach so vielen Jahren des Kampfes zurückgekehrt ist ganz nach oben auf das Podest. Zwei Weltcup-Springen hat er gewonnen und eine Medaille bei der WM. Das ist das Comeback des Jahres!“

Nach einem Kreuzbandriss im Juni 2019 hatte Wellinger lange vergeblich nach seiner alten Form gesucht, für die Winterspiele 2022 in Peking war der zweimalige Olympiasieger gar nicht nominiert worden.

In der vergangenen Saison meldete er sich jedoch mit Weltcupsiegen in Lake Placid und Rasnov zurück, gewann zudem bei der WM in Planica Gold im Mixed und Einzel-Silber von der Normalschanze.