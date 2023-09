Nächster Skandal um Skisprung-Rüpel? Mann nach Prügelei im Krankenhaus

Den Skisprung -Fans wird der Name Harri Olli wegen seiner sportlichen Leistungen noch immer ein Begriff sein. Neben drei Weltcupsiegen im Einzel holte der Finne, der seine Karriere 2017 beendete, auch zwei Silbermedaillen bei Weltmeisterschaften.

Allerdings ist Olli keine unumstrittene Person. Auch diesmal hat der 38-Jährige wieder einmal über die Stränge geschlagen. In seiner Heimat war der Ex-Skispringer offenbar an einer Schlägerei beteiligt, nach der sein Opfer in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.