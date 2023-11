Skispringen: Wellinger fliegt auf Rang drei - Kraft überragt

Deutsche Skispringer überzeugen auf ganzer Linie

„Uns ist ein großer Stein vom Herzen gefallen“

„Uns ist ein großer Stein vom Herzen gefallen, weil wir wussten nicht, wo wir stehen. Dass wir mannschaftlich geschlossen dort vorne mithalten können, ist schon sehr cool“, bilanzierte Geiger. „Es fühlt sich jetzt schon deutlich entspannter an als im Vorjahr, wo wir von Beginn an hinterher gehechelt sind.“

Am Samstag waren erstmals in der Weltcupgeschichte sechs Deutsche unter den besten zwölf Springern gelandet. Auch der 33 Jahre alte Paschke schrieb Geschichte: Nie zuvor war ein Skispringer bei seinem ersten Podestplatz älter, zudem gehört er nun zu den zehn ältesten Springern auf einem Podium.

Völlig außer Form präsentierte sich in Kuusamo der Pole Kamil Stoch. Der dreimalige Olympiasieger scheiterte am Sonntag als 51. in der Qualifikation, schon am Samstag war er auf Rang 43 weit hinter seinen Möglichkeiten geblieben.