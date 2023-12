Schuster sieht "Achillesferse" bei jedem Tournee-Favoriten

Um den Goldadler zu gewinnen, werde es daher darauf ankommen, "die negativen Ausreißer am besten in Schach zu halten". Schuster hat aus diesem Grund auch den Japaner Ryoyu Kobayashi noch nicht ganz abgeschrieben. "Du kannst nicht ausschließen, dass er der lachende Fünfte wird. Er kann alle Schanzen aus dem Effeff springen und hat die Tournee schon zweimal gewonnen", sagte er.

Kraft hatte die Tournee zuletzt mit den Plätzen 31, 49, 13, 28, 59 und 18 sechsmal in Folge in Garmisch weggeworfen. Wellinger hatte in Oberstdorf unter anderem 2018 (39.), 2020 (46.) und 2021 (51.) enttäuscht, Geiger war im vergangenen Jahr in Innsbruck als bis dahin Fünfter der Gesamtwertung überraschend schon in der Qualifikation gescheitert.