"Kein Sinn, Kopf gegen die Wand zu schlagen": Skisprung-Star kündigt Weltcup-Pause an

Es ist bisher eine Saison zum Vergessen für Halvor Egner Granerud. Das norwegische Skisprung -Ass kann derzeit nicht ansatzweise an seine Form aus dem Vorjahr anknüpfen.

Diesen Leistungen hechelt der 27-Jährige in diesem Jahr allerdings hinterher. Bisher schaffte er es noch nicht ein einziges Mal auf das Podest, nur dreimal landete er überhaupt erst in den Top Ten.

Granerud lässt Weltcup-Springen aus

„Das Wichtigste ist, dass ich mir eine Auszeit gönne, mein Kopf ist völlig kaputt. Ich muss mein Springen wieder in den Griff bekommen, und ich habe das Gefühl, dass mir die Energie ausgeht“, begründete er beim norwegischen Sender NRK seine Entscheidung.

Daher wird er nun die Springen in Willingen, Lake Placid und Sapporo auslassen und somit erst Ende Februar in Oberstdorf wieder an den Start gehen. „Es macht keinen Sinn, jedes Wochenende herumzureisen und den Kopf gegen die Wand zu schlagen“, schilderte Granerud.