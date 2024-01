Skiflug-WM: Wellinger nach erstem Durchgang Fünfter

Mitfavorit Andreas Wellinger hat einen guten Start in die Skiflug-WM in Bad Mitterndorf (Österreich) erwischt. Der Weltcup-Gesamtzweite segelte im ersten von vier Durchgängen am Kulm auf 222,0 m, damit liegt er als bester Deutscher zunächst auf Rang fünf. Die klare Führung übernahm der Slowene Timi Zajc mit einem Flug auf 228,5 m.