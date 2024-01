Skispringen in Rio de Janeiro? Österreicher machen Werbung für irre FIS-Idee

Skispringen in Rio de Janeiro? Was sich auf dem ersten Blick komplett falsch anhört, ist beim Ski-Weltverband FIS durchaus eine Idee, um den Sport global mehr zu vermarkten.

Skisprung-Renndirektor Sandro Pertile hatte zu Jahresanfang bereits in einem Interview erwähnt, dass er Wettbewerbe in einer Indoor-Arena oder eben in Rio de Janeiro durchaus in Betracht zieht.