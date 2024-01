Skispringen: Rupprecht Zehnte - Prevc dominiert weiter

Die deutschen Skispringerinnen sind auch zum Abschluss des Weltcups in Villach deutlich an einer Spitzenplatzierung vorbeigesprungen. Wie am Vortag war Team-Weltmeisterin Anna Rupprecht (Degenfeld) als Zehnte die beste DSV-Athletin beim erneut höchst überlegenen Sieg der slowenischen Senkrechtstarterin Nika Prevc .

Die erst 18 Jahre alte Prevc, die das Two Nights Tournament in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf um den Jahreswechsel gewonnen hatte, feierte ihren vierten Weltcup-Erfolg in den vergangenen fünf Springen und unterstrich ihre derzeitige Ausnahmestellung. Am Mittwoch hatte die jüngere Schwester der drei Prevc-Skisprung-Brüder Peter, Cene und Domen mit 26 Punkten Vorsprung (umgerechnet 13 Meter) gewonnen, diesmal waren es 20,3 Zähler.