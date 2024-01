Vierschanzentournee LIVE im TV & Stream: Holt Wellinger den Gesamtsieg?

Vierschanzentournee live im TV & Livestream:

Wellinger hat dabei im Duell mit dem Japaner Kobayashi die klar schlechteren Karten. Die deutsche Skisprung-Hoffnung liegt in der Gesamtwertung nicht nur knapp zurück, die Qualifikation am Freitag verlief anders als beim Gegner auch alles anderes als befriedigend.

Vierschanzentournee live: Siegt Wellinger in Bischofshofen?

Nach seinem neunten Platz in der Qualifikation zum letzten Springen der 72. Vierschanzentournee in Bischofshofen mit sattem Rückstand auf Sieger Kobayashi hielt sich Wellinger aber nur kurz mit Sarkasmus auf, gab sich dann sogleich wieder kämpferisch: „Das war heute etwas hölzern, das hatte ich mir anders vorgenommen“, sagte der 28-Jährige in der ARD, „aber das will nix heißen.“ Und auch Bundestrainer Stefan Horngacher kommentierte knapp: „Das ist nicht tragisch.“