Vierschanzentournee LIVE aus Innsbruck im TV, Livestream und Ticker

Andreas Wellinger lernt jeden Tag von David Beckham, wie der Weg nach ganz oben funktioniert. Die Netflix-Serie über den englischen Fußballstar gehört während der Vierschanzentournee zum abendlichen TV-Programm des Skispringers, der als Führender der Gesamtwertung gerade selbst an einem Sport-Märchen schreibt. Aber erst, wie Beckham, noch so manches Hindernis überwinden muss.

So können Sie das dritte Springen der 72. Vierschanzentournee LIVE verfolgen:

In Wellingers Fall hat die nächste Herkulesaufgabe einen Namen: Bergisel. Seit Jahren platzen auf der traditionsreichen Schanze regelmäßig die Tournee-Träume der DSV-Adler, längst ist vom „deutschen Schicksalsberg“ die Rede.

Den coolen Bayern aus Ruhpolding lässt das jedoch kalt. „Ich mag den Bergisel“, sagt Wellinger vor dem Wettkampf am Mittwoch (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER auf SPORT1 .de und in der SPORT1 -App) trotzig.

Wind-Frust in Innsbruck! Wellinger enttäuscht

Wind-Frust in Innsbruck! Wellinger enttäuscht

Vierschanzentournee: Erste deutsche Halbzeit-Führung seit Hannawald

Tatsächlich ist Wellinger noch immer der letzte Deutsche, der bei der dritten Tournee-Station das Podest erreichte, 2018 war das mit Rang drei. Nun tritt er als erster deutscher Halbzeit-Führender seit Sven Hannawald vor 22 Jahren an. „Die Ausgangslage ist extrem gut, aber abgerechnet wird zum Schluss“, sagt der zweimalige Olympiasieger.

Auch wenn er in der Qualifikation am Dienstag nur 15. wurde , bisher geht Wellingers Rechnung voll auf: Mit 600,7 Punkten liegt er zwar umgerechnet nur einen Meter vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi (598,9). Stefan Kraft, vor der Tournee klarer Favorit, liegt als Dritter mit 575,5 Punkten aber schon deutlich zurück. „Der Rückstand ist leider eine Nuance zu groß“, sagt auch der Österreicher selbst.

Alles läuft also auf ein Duell zwischen dem Herausforderer Wellinger und dem zweimaligen Tournee-Champion Kobayashi hinaus. Innsbruck wird für den Deutschen nun zur Reifeprüfung, an der so viele andere scheiterten: Severin Freund stürzte dort 2016 ebenso wie zwei Jahre später Richard Freitag. Markus Eisenbichler (2019) und Karl Geiger (2020 und 2021) patzten jeweils als Gesamt-Zweite.