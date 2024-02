Skisprung-Chaos in den USA: Kraft stürzt böse ab - Wellinger profitiert

Wellinger rückt unverhofft näher an Kraft

Wellinger (270,5/12,0+121,5) fehlten nach zwei mäßigen Durchgängen rund vier Meter zum Podest. Im Gesamtweltcup rückte er mit nun 987 Punkten näher an Kraft (1136) heran, Kobayashi (976) ist Dritter. Für einen Sieg gibt es 100 Punkte, noch stehen stolze 15 Einzelspringen aus. „Meine Sprünge waren weder mit viel Leichtigkeit noch mit dem richtigen Rhythmus, das kann ich besser“, sagte Wellinger in der ARD.

Am Samstagabend (23 Uhr LIVETICKER) steht in Lake Placid noch ein Super-Team-Wettbewerb an. Am Sonntag (15.15 Uhr MEZ) wird ein weiteres Einzelspringen ausgetragen.