Wintersport: Deutsches Skisprung-Debakel bei Forfang-Show!

Wellinger blieb eine Woche nach Silber bei der Skiflug-WM nur der 17. Rang und war damit hinter Stephan Leyhe (15.) nur zweitbester Deutscher. Erstmals in dieser Saison lag damit kein DSV-Adler in den Top Ten. „Wir müssen jetzt die Jungs wieder aufbauen. Die springen ja nicht absichtlich schlecht“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in der ARD.