Skispringen: Ex-Bundestrainer poltert - "Die deutsche Politik hat massiv versagt"

Die Nachwuchsprobleme sind im deutschen Skisprungsport ein großes Thema. Als Verantwortlicher für Talenteförderung wird der langjährige Bundestrainer Werner Schuster mit diesen Missständen oft konfrontiert. In einem Interview mit Eurosport spricht der 54-Jährige nun über die schwierigen Umstände in der Jugendarbeit.

Corona? „Viel zu viel eingeschränkt!“

„Es kommen mehrere Faktoren zusammen. Das Angebot für Kinder und Jugendliche ist deutlich vielfältiger geworden. Es ist nicht mehr so leicht, die Kinder für sportliche Leistungen zu begeistern. Die Eltern müssen Opfer bringen, in Deutschland gibt es nicht an jeder Ecke Skisprungschanzen“, sagte Schuster und kritisierte, dass „die deutsche Politik in der Coronazeit massiv versagt“ habe.