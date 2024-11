Skispringen: Fast-Unglück sorgt für Fassungslosigkeit: „Die gehören alle entlassen!"

SPORT1 23.11.2024 • 17:50 Uhr Bei der Qualifikation zum Einzel-Weltcup-Auftakt der Männer in Lillehammer wird der Norweger Kristoffer Eriksen Sundal von einer Werbetafel getroffen und die Schanze heruntergeschubst. Der Skispringer ist daraufhin sauer, wofür Sven Hannawald nur wenig Verständnis hat.

Fünfzig Springer waren in Lillehammer bereits gesprungen, als sich Kristoffer Eriksen Sundal mit der Nummer 51 auf dem Balken zum Absprung platzierte, um sich auf den Sprung vorzubereiten.

In der Konzentrationsphase vor dem Absprung bekam der Norweger auf einmal einen Impuls von hinten: ein Werbeschild hatte sich gelöst und den Norweger unverhofft von hinten in den Rücken gestoßen. Durch diesen Impuls wurde er vom Balken befördert und fand sich prompt in der Anlaufspur wieder.

Sundal fing sich und fuhr die Spur runter. Obgleich dieses folgenschweren Eingriffs konnte er seinen Sprung durchziehen und landete bei starken 132 Metern.

„Das ist lebensgefährlich“

Fassungslos war Eurosport-Experte Werner Schuster nach der Aktion: „Die gehören alle entlassen! Das ist lebensgefährlich, was die da machen!“ Sundal selbst war stocksauer nach der Landung. Er warf seine Handschuhe weg und gestikulierte wild.

ARD-Experte Sven Hannawald zeigte allerdings für das Verhalten kein Verständnis: „Es ist natürlich wieder ein bisschen viel Drama, es ging um die Qualifikation und am Ende des Tages kann der Mann oben auch nichts dafür, der hat sicherlich auf Stopp drücken wollen, es ging nur nicht und dann gibt es in der heutigen Generation halt Springer, die daraus ein großes Malheur machen.“

Hannawald witzelt

Hannawald nahm die Verantwortlichen später in Schutz: „Die sind in der Qualifikation vor ihm zwei Luken runter und dann fährt natürlich das Werbeplakat per Knopfdruck, elektrisch an einem Seil befestigt auch nach unten, und dann gehe ich davon aus, dass der Stopp nicht ging und das Plakat weitergefahren ist und ihn in die Anlaufspur geschubst hat.“

Abschließend bekam Sundal von Hannawald ein Lob: „Der Sprung an sich, da siehst du ja auch, was der für ein Niveau hat, das der trotzdem so einen guten Sprung zeigt.“ Mit Augenzwinkern fügte er an: „Man könnte jetzt einen Request machen und sagen er ist bei Orange losgefahren und nicht bei Grün, sodass er disqualifiziert ist.“