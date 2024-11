Nächster deutscher Skisprung-Paukenschlag!

Routinier Pius Paschke siegt auch in Kuusamo - und baut seine Führung im Gesamtweltcup weiter aus.

Eine Woche nach Platz eins und zwei beim Saison-Auftakt in Lillehammer flog der 34-Jährige mit Sprüngen auf 143,5 und 143,0 m erneut auf den ersten Rang und baute nach der dritten Podestplatzierung im dritten Springen seine Führung im Gesamtweltcup aus.

Paschke, der seinen dritten Weltcup-Sieg bejubelte, hatte bereits im ersten Durchgang die deutliche Führung übernommen und baute diese im Finale weiter aus. Erster Verfolger von Paschke bleibt der Österreicher Jan Hörl, der am Samstag mit deutlichen 8,9 Punkten Rückstand Zweiter wurde. Österreichs Topstar Stefan Kraft landete auf dem dritten Rang.

Wellinger landet bei Paschkes Sieg in den Top 5

Als zweitbester Deutscher landete Andreas Wellinger mit zwei Sprüngen auf 141,0 m auf dem fünften Rang. Der frühere Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) kam mit Rang acht zu seinem besten Weltcup-Ergebnis seit seiner Rückkehr am vergangenen Wochenende in Norwegen. Youngster Adrian Tittel (Aue) sammelte als 24. zum zweiten Mal in seiner Karriere Weltcup-Punkte, Karl Geiger (Oberstdorf) musste sich mit Rang 26 begnügen.