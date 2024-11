Sven Hannawald: "Mir hätte das Enke-Schicksal gedroht"

Am 9. November feiert Sven Hannawald seinen 50. Geburtstag. Im Interview spricht der ehemalige Skisprung-Star über einstige Comeback-Pläne und die schwerste Phase in seinem Leben.

Sven Hannawald gilt als einer der besten deutschen Skispringer der Geschichte. Am 9. November feiert der Team-Olympiasieger von 2002 seinen 50. Geburtstag. In der Sport Bild gibt der Vierschanzentournee-Sieger von 2002 dramatische Einblicke zu seinem Karriereende und enthüllt ein Geheimnis.

Dass Hannawald zum Ende seiner Karriere an einem Burnout-Syndrom litt , ist hinlänglich bekannt. Im Februar 2004 sprang der zweimalige Skisprung-Weltmeister das letzte Mal im Weltcup. In Salt Lake City landete die erfolgsverwöhnte Skisprung-Legende abgeschlagen auf dem 47. Platz. Nur wenig später musste der damals 29-Jährige die Saison vorzeitig beenden.

„Ich bin dann in den Urlaub nach Spanien geflogen. Dort bin ich dann zusammengeklappt“ erinnert sich Hannawald in der Sport Bild an die wohl schwerste Zeit in seinem Leben.