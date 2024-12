Bitterer Tournee-Dämpfer für deutsche Skispringer

Altmeister düpiert DSV-Hoffnungen: Namenhafte Springer müssen zittern

Das Trio muss sich am kommenden Wochenende in Engelberg in Topform zeigen, um nicht durch das Raster zu fliegen. Insbesondere für Markus Eisenbichler wäre das ein herber Rückschlag, nachdem sich der Weltmeister aus dem Jahr 2019 nach einer völlig verkorksten Saison gerade erst zurückgemeldet hatte. Doch auch für Philipp Raimund, der in den beiden letzten Wintern jeweils der zweitbeste DSV-Starter in der Tournee-Wertung war, wäre eine Ausbootung vor seinem Heim-Springen in Oberstdorf bitter. Ebenso ist Stefan Leyhe als langjährige Konstante kaum aus dem Team wegzudenken.