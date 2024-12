Er begann als Lachnummer - und wurde zur Legende

Michael Edwards wurde unter dem Namen „Eddie the Eagle“ weltberühmt und avancierte bei den olympischen Spielen 1988 in Calgary zur Skisprung-Legende. Der Brite gilt bis heute als unumstrittener Publikumsliebling und feiert nun seinen 60. Geburtstag.

Michael Edwards wurde unter dem Namen „Eddie the Eagle“ weltberühmt und avancierte bei den olympischen Spielen 1988 in Calgary zur Skisprung-Legende. Der Brite gilt bis heute als unumstrittener Publikumsliebling und feiert nun seinen 60. Geburtstag.

„Ich fing mit 13 mit Skifahren an und hüpfte mit den Ski über Kollegen und Autos“, erinnert sich der Brite in der Luzerner Zeitung über seine ersten Sprungversuche.

Alles anders bei Edwards

Eddie lieferte dem Publikum eine Show

Sportlich lief es in Calgary überhaupt nicht nach Wunsch. Sowohl auf der Normalschanze als auch auf der Großschanze landete Eddie abgeschlagen am letzten Platz. All das rückte damals in den Hintergrund. „Eddie the Eagle“ schrieb an diesem Tag Skisprung-Geschichte und galt bei den Fans als der eigentliche Star der Olympischen Spiele.