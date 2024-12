Schmid springt am Podest vorbei - Reisch überrascht

Die Podestserie von Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid ist ausgerechnet vor heimischem Publikum gerissen. Beim Auftakt der "Two Nights Tour" in Garmisch-Partenkirchen musste sich die Oberstdorferin am Silvester-Nachmittag mit Platz fünf beim Sieg der Slowenin Nika Prevc begnügen. Damit war Schmid nur zweitbeste Deutsche: Beim mit Abstand besten Wettkampf ihrer Karriere sprang Agnes Reisch überraschend auf Rang vier.

"Es ist ein bisschen ärgerlich, wenn man schon so viele Podestplätze in der Saison hatte, dass es dann gerade daheim nicht funktioniert", sagte Schmid: "Aber ich habe noch eine Chance in Oberstdorf, ich freue mich auf mein Wohnzimmer." Dort findet am Mittwoch (16.15 Uhr/ARD und Eurosport) das zweite Springen statt.