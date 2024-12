Skispringen: Auf den Spuren einer deutschen Legende

„Gibt noch einiges zu tun"

Bundestrainer voll des Lobes

Drei Saisonsiege in den ersten sechs Springen - das hatte als zuvor letzter DSV-Adler Martin Schmitt vor 24 Jahren geschafft. In fünf von sechs Wettbewerben stand Paschke, in Wisla im ersten Springen am Samstag schon Dritter, auf dem Podest.

Auf allen drei Schanzen seit Saisonstart - in Lillehammer, Kuusamo und Wisla - siegte Paschke. Und den Weltcup führt er von Tag eins an.

Horngachers einziger Wunsch

Mit der Abreise aus Skandinavien geht es für die DSV-Adler schon in den Anlauf Richtung eben jener Vierschanzentournee. Am kommenden Wochenende steht der erste Heim-Weltcup in Klingenthal an, danach schon die Generalprobe in Engelberg. Und gleich nach Weihnachten ruft Oberstdorf - wohl zum ersten Mal mit Paschke als Tournee-Favorit.