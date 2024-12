Skispringerinnen nicht glücklich über "abgespeckte Tournee"

Eine halbe Vierschanzentournee ist besser als gar keine - aber längst noch nicht befriedigend: Die deutschen Topspringerinnen Katharina Schmid und Selina Freitag haben bei ihrer Forderung nach einer kompletten Frauen-Tournee erneut die Verantwortlichen in den Verbänden in die Pflicht genommen. "Ich glaube, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg", sagte Weltmeisterin Schmid dem Sport-Informations-Dienst in Garmisch-Partenkirchen: "Wir kommen der Sache näher, aber noch hat das keinen kompletten Tournee-Charakter."

Die Frauen tragen am Dienstag (16.20 Uhr/ZDF und Eurosport) in Garmisch-Partenkirchen nach der Qualifikation der Männer das erste Springen ihrer "Two Nights Tour" aus, einen Tag später folgt schon der Abschluss in Oberstdorf. In den österreichischen Männer-Bastionen Innsbruck und Bischofshofen sind die Frauen nicht am Start.