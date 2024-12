Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen: Qualifikation heute LIVE im TV und Stream

Pius Paschke nimmt nach dem guten Auftakt der Vierschanzentournee die Jagd nach den überragenden Österreichern auf. Am Dienstag steigt in Garmisch-Partenkirchen die Qualifikation für das Neujahrsspringen.

Nach dem stimmungsvollen Auftakt in Oberstdorf geht die Vierschanzentournee 2024/25 in Garmisch-Partenkirchen in die nächste Runde. Am Dienstag steigt auf der legendären Olympiaschanze die Qualifikation für das Neujahrsspringen. Los geht es um 13.30 Uhr (Die Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen im SPORT1-LIVETICKER).