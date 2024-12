Vierschanzentournee in Oberstdorf: Qualifikation heute LIVE im TV und Stream

Bei der 73. Vierschanzentournee hoffen die deutschen Fans auf einen Sieg des Weltcup-Führenden Pius Paschke. Im letzten Jahr flog er in Oberstdorf beim Sieg seines Teamkollegen Andreas Wellinger auf den elften Rang. Wie schlagen sich die Deutschen bei der diesjährigen Vierschanzentournee?

Skisprung-Fans aufgepasst: Am Samstagnachmittag startet mit der Qualifikation auf der Schattenbergschanze traditionell die Vierschanzentournee. Los geht es um 16:30 Uhr. ( Das Auftaktspringen der Vierschanzentournee im SPORT1 -LIVETICKER )

Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen vor allem auf einem Athleten: Pius Paschke . Vor dem Auftaktspringen führt der 34-Jährige den Gesamtweltcup an. Doch auch die weiteren deutschen Skispringer sollte man auf der Rechnung haben.

Paschke startete seine Weltcup-Saison in Lillehammer mit einem Sieg im Mixed-Team. In den darauffolgenden Wochen setzte er seine Erfolgsserie fort. Bis jetzt gewann er fünf Springen und ist nun der älteste Weltcup-Führende der Geschichte. Er selbst könne es nur schwer erklären: „Ich probiere einfach meine Sachen zu machen, dass es dann so oft wie möglich für ganz vorne reicht“, sagte er im ZDF.