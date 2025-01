Skispringen: Schmid siegt an Kuttins Geburtstag

Skispringerin Katharina Schmid hat Bundestrainer Heinz Kuttin an dessen Geburtstag mit ihrem vierten Saisonsieg beschenkt. Die Weltmeisterin gewann auf der Normalschanze in Villach vor der zuletzt dreimal hintereinander erfolgreichen Nika Prevc.

„So sind sie, meine Mädels“

„So schnell gebe ich das Gelbe Trikot nicht her. Damit springt es sich einfach leichter“, sagte Schmid in der ARD : „Ich wollte heute Vollgas geben, das hat geklappt.“

Während die Männer in Bischofshofen bei der Vierschanzentournee sprangen, starteten die Frauen nach ihren Stationen in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf 100 Kilometer Luftlinie entfernt auf der zweitkleinsten Schanze im Weltcup. Ob es in der kommenden Saison endlich die erste Tournee für Frauen geben wird, soll sich in den nächsten Wochen entscheiden.