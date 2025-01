SPORT1 05.01.2025 • 13:00 Uhr Pius Paschke und Co. müssen sich in Innsbruck den ÖSV-Adlern geschlagen geben. In Bischofshofen hoffen die DSV-Athleten auf einen versöhnlichen Tournee-Abschluss, auch wenn sie um den Gesamtsieg nichts mehr zum Mitreden haben.

Nach dem enttäuschenden Springen in Innsbruck, bei dem aus deutscher Sicht nur Pius Paschke (8.) in die Top Ten zu finden war, geht es für das DSV-Team beim letzten Springen der Vierschanzentournee 2024/25 in Bischofshofen um einen versöhnlichen Abschluss.

Die Qualifikation auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen beginnt um 16.30 Uhr (Die Qualifikation in Bischofshofen im SPORT1-LIVETICKER).

Vierschanzentournee in Bischofshofen: Qualifikation heute LIVE im TV und Stream

DSV-Cheftrainer schreibt Tournee ab

Stefan Horngacher wirkte nach dem Springen in Innsbruck ziemlich resigniert und schrieb die Vierschanzentournee bereits nach dem dritten Springen ab. „Die Tournee ist durch, das werden die Österreicher unter sich ausmachen. Die haben sich hochgepusht, sind gut gestartet, sind in einen guten Flow hereingekommen. Und springen hier ausgezeichnet auf ihrer Heimschanze“, so Horngacher in der ARD.

Der DSV-Cheftrainer richtete die Blicke bereits in die Zukunft: „Muss man so akzeptieren und respektieren. Wir bereiten uns jetzt vor.“

ÖSV-Adler ziehen davon

Versuchen zu stoppen gilt es vor allem das ÖSV-Trio Stefan Kraft, Daniel Tschofenig und Jan Hörl, die lediglich 1,3 Punkte trennt und sich den Tournee-Sieg unter sich ausmachen werden.

„Die Sportler wollen das Beste machen, manchmal geht der Schuss nach hinten los. Heute ist er nach hinten losgegangen. Wir müssen damit leben, jetzt fahren wir nach Bischofshofen, wollen dort morgen ein gutes Training machen und dann einen guten Wettkampf haben“, so Horngacher, der auf einen versöhnlichen Tournee-Abschluss hofft.

Vierschanzentournee - Zeitplan im Überblick:

1. Schanze - Oberstdorf:

Samstag, 28. Dezember, 16.30 Uhr: Qualifikation

Sonntag, 29. Dezember, 16.30 Uhr: Springen - Sieger: Stefan Kraft (Österreich)

2. Schanze - Garmisch-Partenkirchen:

Dienstag, 31. Dezember, 13.30 Uhr: Qualifikation

Mittwoch, 01. Januar, 14.00 Uhr: Springen - Sieger: Daniel Tschofenig (Österreich)

3. Schanze - Innsbruck:

Freitag, 03. Januar, 13.30 Uhr: Qualifikation

Samstag, 04. Januar, 13.30 Uhr: Springen - Sieger: Stefan Kraft (Österreich)

4. Schanze - Bischofshofen: