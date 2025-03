"Wenig Lust, einem Norweger zu begegnen"

Norweger nach Skandal am Start

Bei der Raw-Air-Tournee in Norwegen, die am Donnerstag (17.00 Uhr) mit dem Springen in Oslo beginnt, werden jedoch sowohl Marius Lindvik als auch Johann Andre Forfang dabei sein. Das gab der norwegische Skiverband am Dienstag bekannt. Die beiden Springer waren beim Großschanzen-Wettbewerb der WM in Trondheim am vergangenen Samstag wegen manipulierter Anzüge disqualifiziert worden.