Saisonabbruch nach Skisprung-Skandal? Norwegen diskutiert Rückzug

„Wir müssen in jedem Fall überlegen, was das Beste für die Athleten ist, die springen dürfen“, erklärte der Verantwortliche am Samstag am Rande des Skifliegens in Vikersund. Man könne sich „vorstellen, was die Jungs in der letzten Zeit erlebt haben. Wir werden die Lage in den nächsten Tagen umfassend analysieren.“