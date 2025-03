Skispringen: "Irgendwann muss man sagen: Es reicht"

„Wo ich heute an die Schanze gegangen bin, sind schon nochmal Emotionen aufgekommen“, sagte Eisenbichler nach seinem 41. Platz beim Weltcup in Oslo - dem ersten Springen nach Bekanntgabe seines Rücktritts am Ende der Saison im ZDF : „Skispringen war mein Leben, ist mein Leben und mein Herz brennt immer noch dafür.“

„Irgendwann muss man sagen: Es reicht“

Eisenbichler war lange ein Erfolgsgarant für das deutsche Team. Unter anderem gewann er bei der WM 2019 in Seefeld Gold im Einzelwettbewerb, hinzu kommen fünf WM-Goldmedaillen im Team, in Peking gewann er 2022 Olympia-Bronze mit der Mannschaft. In den vergangenen Jahren hatte Eisenbichler jedoch zu kämpfen, unter anderem verpasste er zuletzt die WM in Trondheim leistungsbedingt.