Vierschanzentournee: Darts-Ekstase beim Skispringen

Tobias Wiltschek 30.12.2025 • 00:06 Uhr Während der Übertragung der Vierschanzentournee feiert Werner Schuster den Sprung seines Sohnes. Ein Kommentator nimmt beim Jubeln Anleihen beim Darts.

Am Montagabend kam es beim Auftaktspringen zur Vierschanzentournee in Oberstdorf zu einer kuriosen Konstellation.

Den Sprung des jungen Österreichers Jonas Schuster kommentierte ausgerechnet dessen Vater Werner, der zwischen 2008 und 2019 Trainer des deutschen Skisprung-Teams war.

Als sein Sohn in die Anlaufspur ging, legte er seine Rolle als Experte beim TV-Sender Eurosport kurz ab und feuerte seinen 22-jährigen Filius an: „Jetzt darf er mitspringen. Genieße es. Ab mit dir!“

Als der Sohnemann am Ende bei 138,5 Metern landete und die zwischenzeitliche Führung vor dem berühmten Landsmann Stefan Kraft übernahm, kannte der Jubel beim Vater keine Grenzen mehr.

„Unglaublich. Der Ski-Winkel ist da. Dann geht’s aber wie ab! Das freut mich“, kommentierte der 56-Jährige.

Vierschanzentournee: TV-Kommentator rastet aus

Auch seine Kollegen am Mikrofon, der ehemalige deutsche Skispringer Markus Eisenbichler und Kommentator Gerhard Leinauer, waren euphorisiert.