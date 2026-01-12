Rückkehr! Skisprung-Ikone baut unglaublichen Rekord aus

Samuel Kucza 12.01.2026 • 21:23 Uhr Noriaki Kasai kehrt mit 53 Jahren in den Skisprung-Weltcup zurück. Der Japaner baut damit seinen eigenen Rekord weiter aus.

Skisprung-Urgestein Noriaki Kasai steht vor seinem nächsten Rekord: Wie der japanische Verband laut dem Portal skispringen.com bestätigte, wurde der 53-Jährige für den Heim-Weltcup am kommenden Wochenende in Sapporo nominiert.

Mit einem weiteren Einsatz wird Kasai seinen eigenen Altersrekord noch einmal überbieten: Im vergangenen Winter war er mit 52 Jahren bereits ältester Starter der Weltcup-Geschichte.

Neben den meisten Weltcup-Starts (579) hält Kasai auch die Rekorde als ältester Springer in den Punkten (51), ältester Springer auf dem Podest (44) und ältester Sieger (42).

„Flugsaurier“ schreibt weiter Geschichte

Zuletzt war er ausschließlich im zweitklassigen Continental Cup gesprungen, für den Weltcup in Sapporo darf Japan als Gastgeber jedoch mehr Athleten nominieren als sonst üblich. Zum eigentlich sechsköpfigen Aufgebot kommen vier weitere Startplätze über die nationale Gruppe hinzu.

Mit seinem Start in Sapporo setzt Kasai seine außergewöhnliche Karriere fort. Sein Weltcup-Debüt hatte er bereits im Dezember 1988 gegeben, seitdem ist er eine konstante Ausnahmeerscheinung im Skispringen.

Der Japaner nahm bereits an acht Olympischen Winterspielen teil: von Albertville 1992 bis Pyeongchang 2018.

Eine Teilnahme an den im Februar stattfindenden Winterspielen in Mailand/Cortina nannte Kasai zuletzt zwar weiterhin als Ziel, angesichts der starken Konkurrenz im eigenen Team gilt sie jedoch als kaum realistisch.