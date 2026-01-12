Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Skispringen
Skispringen
NEWS
KALENDER
WELTCUPSTÄNDE
ERGEBNISSE
VIERSCHANZENTOURNEE
TICKER
Skispringen>

Skispringen: Deutsche Hoffnung droht weiter auszufallen

Hoffmann droht weiter auszufallen

Felix Hoffmann verpasst wohl auch den Weltcup in Sapporo. Der Tournee-Sechste war auch schon in Zakopane ausgefallen.
Die neue Schanze in Predazzo sorgt für Sicherheitsdiskussionen vor Olympia 2026. Aktive Skispringerinnen und Skispringer ordnen diese Gefahr ein.
SID
Felix Hoffmann verpasst wohl auch den Weltcup in Sapporo. Der Tournee-Sechste war auch schon in Zakopane ausgefallen.

Skispringer Felix Hoffmann verpasst „höchstwahrscheinlich“ auch den anstehenden Weltcup im japanischen Sapporo.

Seine Knieprobleme werden „von Tag zu Tag besser“, sagte der 28-Jährige am Montag in München bei der Einkleidung für die Olympischen Winterspiele, aber „mit der Entscheidung, Pause zu machen, hat sich ein bisschen eine Erkältung breit gemacht.“

Aufgrund der Reisestrapazen werde er in Japan „höchstwahrscheinlich aussetzen“, um bei der anschließenden Skiflug-WM in Oberstdorf wieder fit zu sein.

Skispringen: Raimund in Japan wohl wieder mit dabei

Hoffmann hatte nach der Vierschanzentournee über Kniebeschwerden geklagt und ebenso wie der erkältete Philipp Raimund am vergangenen Wochenende in Zakopane pausiert.

Raimund wird dagegen wohl mit nach Japan fliegen. Es gehe ihm „definitiv besser“, sagte er: „Ich bin wieder unter den Lebenden. Ich hoffe, dass ich auch am Wochenende in Japan dabei sein kann.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite