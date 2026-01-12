Skispringen: Deutsche Hoffnung droht weiter auszufallen

SID 12.01.2026 • 16:55 Uhr Felix Hoffmann verpasst wohl auch den Weltcup in Sapporo. Der Tournee-Sechste war auch schon in Zakopane ausgefallen.

Skispringer Felix Hoffmann verpasst „höchstwahrscheinlich“ auch den anstehenden Weltcup im japanischen Sapporo.

Seine Knieprobleme werden „von Tag zu Tag besser“, sagte der 28-Jährige am Montag in München bei der Einkleidung für die Olympischen Winterspiele, aber „mit der Entscheidung, Pause zu machen, hat sich ein bisschen eine Erkältung breit gemacht.“

Aufgrund der Reisestrapazen werde er in Japan „höchstwahrscheinlich aussetzen“, um bei der anschließenden Skiflug-WM in Oberstdorf wieder fit zu sein.

Skispringen: Raimund in Japan wohl wieder mit dabei