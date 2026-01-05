Skispringen: Vierschanzentournee heute live im TV, Stream und Ticker - Qualifikation in Bischofshofen

Vincent Wuttke 05.01.2026 • 13:30 Uhr In Bischofshofen steht die Qualifikation zum Abschlussspringen der Vierschanzentournee an. Zwei deutsche Sorgenkinder müssen liefern.

Nächste Chance für die beiden deutschen Sorgenkinder Andreas Wellinger und Karl Geiger. Bei der Vierschanzentournee kann das Duo in der Qualifikation (ab 16.30 Uhr im Liveticker) den nächsten Schritt nach vorne machen - nach einem erneuten Rückschlag in Innsbruck.

Dort hatten es Geiger (31.) und Wellinger (37.) auch im dritten Tournee-Springen nicht in den zweiten Durchgang. „Ich habe leider die Landung verkackt. Und das ärgert mich enorm“, sagte der zweimalige Olympiasieger Wellinger. Geiger sah zumindest „einen Schritt in die richtige Richtung.“

Vierschanzentournee: So sehen Sie das Springen in Bischofshofen live im TV

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: ZDF Mediathek, Discovery +

ZDF Mediathek, Discovery + Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Viel besser lief es für Ren Nikaido. Der Japaner holte den ersten Weltcupsieg seiner Karriere vor Domen Prevc, der als Zweiter seinen dritten Tagessieg knapp verpasste.

Damit kann Prevc nicht mehr in den elitären Kreis des „Grand-Slam-Siegers” bei der Vierschanzentournee einziehen. Dafür hätte er, wie zuvor bisher nur Sven Hannawald, Kamil Stoch und Ryoyu Kobayashi, alle vier Springen gewinnen müssen.

Prevc führt Tournee vor Finale in Bischofshofen an

Der goldene Adler ist ihm kaum noch zu nehmen: Vor dem Finale in Bischofshofen am Dienstag führt er die Gesamtwertung mit umgerechnet 22 Metern Vorsprung auf Jan Hörl klar an, der Österreicher wurde am Sonntag hinter seinem Teamkollegen Stephan Embacher Vierter.

Bei den vier Einzelspringen der Vierschanzentournee wird der erste Durchgang nicht im klassischen Modus ausgetragen: Stattdessen gibt es 25 K.o.-Duelle, in denen sich die jeweiligen Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren. Die Paarungen ergeben sich aus den Platzierungen in der Qualifikation.