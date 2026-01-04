Vierschanzentournee: Rätsel um nächste Disqualifikation

SID 04.01.2026 • 09:33 Uhr Auf den Skiern des Polen Pawel Wasek wird verbotenes Wachs gefunden. Sein Team rätselt.

„Wir sind genauso überrascht, weil wir solche Wachse definitiv nicht besitzen, und das schon seit sehr langer Zeit“, sagte Cheftrainer Maciej Maciusiak.

Vierschanzentournee: Wasek disqualifiziert

Wasek war am Samstag in Innsbruck disqualifiziert worden, weil auf seinen Ski Reste von Fluor-Wachs entdeckt worden waren.

„Das sind keine Spurenmengen. Die Ergebnisse lassen vermuten, dass die Ski mit Fluor gewachst wurden“, sagte Maciusiak gegenüber polnischen Medien.

Fluor seit über zwei Jahren verboten

Fluor ist seit mehr als zwei Jahren aus Umwelt- und Gesundheitsgründen bei FIS-Wettbewerben verboten, war bislang jedoch eher im Langlauf oder bei den Alpinen angewendet worden. Im Skispringen ist dies der erste Fall.

Auch Wasek beteuert seine Unschuld. Der 26-Jährige hatte am Samstag in der Qualifikation für das Bergiselspringen (13.30 Uhr im LIVETICKER) zunächst den 36. Platz belegt. Wenig später folgte aber die Disqualifikation.

Vierschanzentournee: Zajc nach Anzugvergehen gesperrt

Bei der laufenden Tournee war es mehrfach zu Disqualifikationen gekommen. Prominentester Fall ist Timi Zajc, dessen Anzug sowohl in Oberstdorf als auch Garmisch-Partenkirchen nicht den Vorschriften entsprach.