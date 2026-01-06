Vierschanzentournee: Deutsche verpassen Podium

SPORT1 06.01.2026 • 18:32 Uhr Die deutschen Springer springen bei der Vierschanzentournee am Podest vorbei. Der Gesamtsieg geht an Domen Prevc.

Kein Happy End für die deutschen Springer bei der Vierschanzentournee. Felix Hoffmann verpasste das erhoffte Podest letztendlich deutlich.

Der 28-Jährige konnte im Abschlussspringen keinen Druck auf die Podiums-Kandidaten machen. Er wurde als bester Deutscher beim Abschluss auf der Paul-Außerleitner-Schanze Zehnter.

In der Gesamtwertung wurde der von Knieproblemen geplagt Hoffmann als bester DSV-Adler Sechster.

Der erkältete Philipp Raimund folgte am Montag auf dem zwölften Rang, Pius Paschke landete auf Position 24. Die Sorgenkinder Andreas Wellinger (35.) und Karl Geiger (45.) verpassten dagegen auch im vierten Tournee-Springen den zweiten Durchgang.

Vierschanzentournee: Prevc gewinnt Gesamtwertung

Der Gesamtsieg der 74. Vierschanzentournee ging an Domen Prevc. Dem 26-Jährigen reichte zum Abschluss in Bischofshofen Rang zwei, um genau zehn Jahre nach seinem Bruder Peter den goldenen Adler zu gewinnen. Der Tagessieg ging an den entthronten Titelverteidiger Daniel Tschofenig aus Österreich.

Prevc führte vor 12.500 Zuschauern, darunter etwa 4000 Slowenen, nach dem ersten Durchgang noch, ehe er Tschofenig noch passieren lassen musste. Dritter wurde der Japaner Ryoyu Kobayashi.

Für Prevc war es der zwölfte Podestplatz in Folge - zum Weltcuprekord des Finnen Janne Ahonen fehlt ihm nur noch ein weiterer Sprung auf das Treppchen.

---