Vierschanzentournee-Sieger lässt ARD-Moderatorin Wagner plötzlich verdutzt stehen

Martin Hoffmann 06.01.2026 • 20:20 Uhr Das ARD-Interview mit Vierschanzentournee-Sieger Domen Prevc kommt nicht über eine Frage hinaus. Während Lea Wagner noch seine Aussagen übersetzt, zieht der gestresste Slowene schon weiter.

Als frischgebackener Sieger der Vierschanzentournee ist man gefragt und gestresst – das bekam am Donnerstagabend auch ARD-Moderatorin Lea Wagner zu spüren.

Der von Termin zu Termin geschickte Skisprung-Dominator Domen Prevc musste in Bischofshofen sein Siegerinterview im Ersten beenden und weiterziehen, obwohl Wagner gerade noch mittendrin war, seine Aussagen fürs deutsche TV-Publikum zu übersetzen.

Vierschanzentournee-Sieger: Hektisches Treiben bei ARD-Team

Schon vor Beginn des Interviews war zu merken, dass Prevcs Sprint durch die Fernsehteams eine organisatorische Herausforderung war: Prevc tauchte zunächst rechts im Bild auf, als Wagner noch dabei war, den deutschen Skisprung-Sportdirektor Horst Hüttel zu interviewen.

Wagners Expertenkollege Sven Hannawald bemerkte den wartenden Prevc zuerst, begrüßte und beglückwünschte ihn. Wagner bat dann Hüttel, das Gespräch zu Gunsten von Prevc zu unterbrechen – ein Wunsch, den Hüttel verständnisvoll erfüllte.

„Man fühlt sich supertoll, absolut überwältigt“, umschrieb Prevc seine Gefühlslage nach dem überlegenen Triumph bei der Traditionsveranstaltung - zehn Jahre nach dem Erfolg von Bruder Peter an gleicher Stelle. Er sei „superstolz“, sich „den Kindheitstraum erfüllt zu haben“ und seinem Bruder und anderen Idolen wie Gregor Schlierenzauer und Thomas Morgenstern nachgeeifert zu haben.

Lea Wagner: „Da wird er natürlich direkt weiter gezogen“

Mehr als diese eine Frage konnte Prevc der ARD dann auch nicht beantworten, er wurde weiterbeordert, während Wagner seine englischen Aussagen dolmetschte.

Als Wagner bemerkte, dass Prevc aufbrechen wollte, unterbrach sie sich selbst und versuchte schnell, noch eine zweite Interviewfrage anzuschließen - doch zu spät: Prevc hatte sie schon stehen lassen.