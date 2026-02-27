Skispringen: Schon wieder! Norweger zum 15. Mal disqualifiziert

Maximilian Huber 27.02.2026 • 16:57 Uhr Bei der Qualifikation zum Skifliegen am Kulm werden zwei Norweger wegen Unregelmäßigkeiten am Anzug disqualifiziert. Mit Benjamin Östvold erwischt es einen regelrechten Wiederholungstäter.

Einen Tag vor dem Skiflug-Weltcup am Kulm im österreichischen Bad Mitterndorf sind einmal mehr norwegische Athleten wegen Unregelmäßigkeiten am Anzug disqualifiziert worden.

Mit Benjamin Östvold (Rang 34 in der Gesamtwertung) erwischte es einen regelrechten Wiederholungstäter: Der 25-Jährige wurde seit dem Jahr 2019 schon 15-mal in einem internationalen Wettkampf vorzeitig vor Ende eines Springens ausgeschlossen.

Für den zweiten Wettkampf am Sonntag kassierte der Norweger die Rote Karte, ist also nicht startberechtigt.

Skifliegen: Langmo und Lanisek ebenfalls disqualifiziert

Sein norwegischer Teamkollege Isak Andreas Langmo (Rang 47 in der Gesamtwertung) sowie der Slowene Anze Lanisek (Rang vier) wurden schon vor den Sprüngen von den Materialkontrolleuren aus dem Verkehr gezogen.

Brisant ist die Thematik, weil das norwegische Skisprung-Team bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr systematisch betrogen hatte.