Skispringen: Überflieger überraschend geschlagen

Curdt Blumenthal 26.02.2026 • 12:29 Uhr Domen Prevc muss sich bei den slowenischen Meisterschaften überraschend geschlagen geben. Der Dominator der Saison wird von Anze Lanisek besiegt.

Anze Lanisek hat sich überraschend den Titel bei den slowenischen Meisterschaften in Planica gesichert und dabei Superstar Domen Prevc überraschend auf den zweiten Platz verdrängt.

„Ich bin froh, dass ich endlich eine Verschnaufpause bekommen habe. Der nationale Titel bedeutet mir sehr viel“, erklärte Lanisek nach dem Sieg in Slowenien.

Lanisek war bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina zwar im Mannschaftswettbewerb mit dem slowenischen Team Olympiasieger geworden, war im bisherigen Saisonverlauf aber fast immer hinter Prevc in den Ergebnislisten zu finden.

Bei den Damen verteidigte Domen Prevcs Schwester Nika ihren Titel. „Ich bin sowohl mit dem Titel als auch mit dem letzten Sprung heute zufrieden“, sagte sie.

Ema Klinec: Erfolg beim Comeback

Für viel Aufmerksamkeit sorgte das Wettkampf-Comeback von Ema Klinec, die zuletzt monatelang durch Komplikationen nach einer Zahnoperation ausgefallen war.

Die 27-Jährige sicherte sich prompt den zweiten Platz, Katra Komar sprang auf Platz drei.