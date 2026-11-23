Die DSV-Adler erleben ihren schwächsten Saisonstart der Weltcup-Geschichte. Bis zur Tournee müssen Philipp Raimund und Co. irgendwie die Kurve kriegen.

Andreas Mitter redete erst gar nicht um den heißen Brei herum. „Zum Vergessen“ sei der Saisonstart der deutschen Skispringer gewesen, sagte der neue Bundestrainer nach seinem missglückten Debüt in Lillehammer und blickte mit einigen Sorgenfalten auf der Stirn in die Zukunft: „Es wird jetzt natürlich nicht so einfach. Jetzt heißt es, die Jungs aufzurichten.“

Die Zahlen des ersten Weltcup-Wochenendes waren in der Tat ernüchternd: Der 15. Platz von Olympiasieger Philipp Raimund am Samstag war das beste Ergebnis der ersten beiden Wettkämpfe – noch nie waren die DSV-Adler so schlecht in einen Winter gestartet. Bislang stammte der Negativrekord aus der allerersten Weltcupsaison 1979/80, als nach zwei Springen der 14. Rang von Hubert Schwarz die beste Platzierung war.

Auch Andreas Wellinger konnte in Lillehammer nicht überzeugen Auch Andreas Wellinger konnte in Lillehammer nicht überzeugen © IMAGO/Newspix

„Wollten mit dem Gros der Mannschaft weiter vorne sein“

Und nicht nur das: Am Sonntag war Raimund auf Rang 20 der einzige Deutsche im zweiten Durchgang der besten 30. Auch das weckte Erinnerungen an längst überstanden geglaubte Zeiten. Im März 2010 war es, als in Oslo letztmals sogar kein DSV-Adler unter den Top 30 gelandet war.

„Dieses Wochenende war definitiv anders, als wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten nicht erwartet, dass wir Doppelsiege einfahren – aber wir wollten mit dem Gros der Mannschaft weiter vorne sein“, sagte DSV-Sportdirektor Horst Hüttel im ZDF.

Eigentlich waren die deutschen Skispringer zuletzt als Frühstarter bekannt: Seit 2011 gab es in 13 von 16 Wintern am ersten Wochenende mindestens eine Podestplatzierung – die Ausnahmen waren 2019, 2022 und jetzt Lillehammer.

„Dafür ist Andi Mitter genau der richtige Typ“

Hinter Raimund enttäuschten in Lillehammer Andreas Wellinger (55./41.), Pius Paschke (18./35.) und Felix Hoffmann (31./37.), die Youngster Ben Bayer (54./36.) und Max Unglaube (48./51.) sollen behutsam an das Team herangeführt werden. „Im Moment haben wir nicht die Leute, die wir einen nach dem anderen reinwerfen können“, sagte ZDF-Experte und Ex-Weltmeister Severin Freund über die Nachwuchsprobleme: „Aber wir wollen eine Aufbruchstimmung generieren, und dafür ist Andi Mitter genau der richtige Typ.“

Ohnehin sei es noch zu früh für Abgesänge, fand auch Hüttel. „Wir haben noch vier Monate vor uns, und das war das erste Wochenende“, sagte der DSV-Sportchef. Auch Olympiasieger Wellinger verwies darauf, dass die Schanze in Lillehammer nicht gerade zu seinen liebsten gehört.

DEINE MEINUNG

Das Problem: Die Vierschanzentournee naht mit großen Schritten. Vielleicht hilft es ja, anders als in den Vorjahren nicht mit großen Erwartungen anzureisen. Sven Hannawald, vor 25 Jahren letzter deutscher Sieger, hofft jedenfalls genau darauf: „Wenn ich die Wahl habe: In Gelb bis zur Tournee und die Tournee geht in die Hose – oder du hast Probleme, gewinnst dafür aber die Tournee“, sagte Hannawald dem SID: „Dann nehme ich definitiv das Zweite.“