Wrestling-Ikone The Great Muta hört auf - langlebiger als WWE-Mythos Undertaker

Muta war dann auch Teil von Hogans legendärer Gruppierung nWo (New World Order), beziehungsweise des von Musketier-Kollege Masa Chono angeführten nWo Japan: Die gemeinsamen USA-Gastspiele mündeten unter anderem in einem „Dream Match“ gegen die Steiner Brothers bei Bash at the Beach 1997. Es war die Show, bei der später NBA-Bad-Boy Dennis Rodman zusammen mit Hulk Hogan in den Ring stieg.