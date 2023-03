AEW verpflichtet bei WWE im Unfrieden geschiedene Wrestlerin

Vor eineinhalb Jahren schied sie bei WWE im Unfrieden - nun hat Konkurrent All Elite Wrestling zugegriffen.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite präsentierte AEW Taya Valkyrie als neuestes Mitglied der Frauendivision: Die frühere Franky Monet stellte sich in ihrer kanadischen Heimat dem ungeschlagenen TBS-Champion Jade Cargill entgegen. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW )

AEW-Chef Tony Khan bestätigte später, dass er die Ehefrau von John Morrison fest verpflichtet hat. ( SPORT1-Interview: So tickt Taya Valkyrie )

WWE entließ Taya Valkyrie nach Konzeptwechsel

Die 39 Jahre alte Valkyrie ist eine Veteranin der Szene, hielt Titel in Nordamerika, Mexiko und Japan.

Anfang 2021 folgte sie ihrem Ehemann Morrison zu WWE und debütierte dort als Franky Monet im Aufbaukader NXT, der Weg der mit ihrem Power-Stil an Natalya und Hall of Famerin Beth Phoenix erinnernden Blondine in den Hauptkader schien vorgezeichnet.