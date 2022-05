AEW Dynamite: Ex-WWE-Star John Morrison als "Joker" enthüllt

Auch der erste Finalist steht fest: Adam Cole - Partner O‘Reillys in der Gruppierung Undisputed Elite - bezwang Jeff Hardy mit seinem Finisher The Boom. Im Anschluss gab es dann eine Attacke mit wahrscheinlichen Implikationen für Double or Nothing: Die Young Bucks gingen auf Jeff und Bruder Matt Hardy los und starteten damit die sich andeutende Fehde gegen ihre Vorbilder.