Wrestling-Legende Shinjiro Otani: Lähmungs-Angst nach schlimmem Ringunfall

Der 49 Jahre alte Otani - in den Neunzigern aktiv bei der Top-Liga NJPW und auch beim damaligen WWE-Rivalen WCW - blieb in einem Match gegen World Champion Takashi Sugiura in der Sumo Hall in Tokio nach einer missglückten Aktion regungslos liegen. Otani wurde in einen Krankenhaus gebracht und die Show abgebrochen.