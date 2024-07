Wrestling-Legende tot: "Bret Hart sah ihn als einen der Besten an"

Leo Burke, langjähriger Weggefährte von Ikone Bret Hart in Kanada, ist tot. Der Top-Techniker war Trainer mehrerer großer WWE-Stars.

Léonce Cormier, wie der Kanadier mit bürgerlichem Namen hieß, war eine langjährige Säule der Liga STAMPEDE der berühmten Hart-Familie. Er bestritt dort zahlreiche Matches gegen den späteren WWE-Champion Bret „The Hitman“ Hart, der ihm in Hochachtung verbunden war. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

„Er war hoch angesehen für seine Ringleistungen. Bret Hart sah ihn als einer der Besten an“, schrieb der bekannte Wrestling-Reporter Dave Meltzer (Wrestling Observer), der Burkes Tod via Social Media öffentlich machte.

Burke trainierte mehrere WWE-Stars

Burke wuchs auf einer Farm im Bundesstaat New Brunswick auf, er hatte vier Brüder, die ebenfalls im Wrestling-Geschäft waren - drei als aktive Kämpfer (Yvon „The Beast“ Cormier, Rudy und Bobby Kay), einer als Ringrichter.

Burke hielt in Kanada zahlreiche Titel, bei STAMPEDE war er achtmal North American Champion und sechsmal Tag-Team-Champion - einmal mit Bret Hart, zweimal mit dessen älterem Bruder Keith. Er wurde später in die Hall of Fame der Liga aufgenommen.