Wrestling-Legende stirbt mit 62: Berühmte Ringfamilie trauert

Mendoza war der jüngste Sohn des 2003 verstorbenen Ray Mendoza, der in den sechziger und siebziger Jahren einer der größten Stars in seiner Heimat und auch in den USA als Showkämpfer sehr erfolgreich war. Seine fünf Söhne folgten ihm allesamt in den Ring und wurden bekannt als die fünf Villanos, spanisch für „Bösewichte“. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Villano IV und V auch bei WCW aktiv

Die beiden jüngsten Villanos waren zwischen 1996 und 2000 auch beim damaligen WWE-Rivalen WCW aktiv und wurden so auch einem größeren Publikum außerhalb Mexikos bekannt - wenngleich sie bei WCW immer nur eine Nebenrolle spielten. ( WCW: So ging der WWE-Konkurrent durch Egotrips unter )

Villano IV ist der letzte noch lebende Bruder

In Mexiko waren die Villanos ungleich populärer, noch 2008 stand Villano V in einem vielgelobten Hauptkampf der 75-Jahre-Jubiläumsshow der Liga CMLL vor 17.500 Fans: In einem Mask vs. Mask Match besiegte er Blue Panther und zwang diesen so zur Demaskierung. Im Jahr darauf verlor Villano gegen Ultimo Guerrero selbst seine Maske und trat fortan unter seinem bürgerlichen Namen an.