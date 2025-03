Gefährliche Erkrankung: Wrestling-Legende tritt emotional ab

Der 48-Jährige bestritt am Donnerstag ein emotionales letztes Match für die Liga Outlaw Wrestling in seiner Heimat Brooklyn - wenige Stunden zuvor hatte er öffentlich gemacht, dass er zurücktreten muss, weil Ärzte eine Zyste an seinem Gehirn gefunden haben. Zum Abschied würdigte ihn unter anderem WWE-Topstar CM Punk, einer von vielen prominenten Weggefährten des „Notorious 187″.

Bei ROH wurde Homicide zur Legende

Erazo, aufgewachsen in der puertoricanischen Community in New York, stand seit den Neunzigern im Ring und hielt unzählige Titel in diversen Independent-Ligen. Besonders in Erinnerung ist die tragende Rolle, die er in den Nuller-Jahren in der stilbildenden Liga Ring of Honor spielte.