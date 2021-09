AEW Rampage: Paige VanZant demütigt Wrestling-Legende Chris Jericho

Zur hörbaren Freude der Fans, die den speziell in seiner Heimatregion populären Homicide nicht vergessen hatten, stürmte „The Notorious 187″ am Ende in den Ring, ging mit Stuhlschlägen auf Suzuki und Archer los, reichte Kumpel Kingston eine Mülltonne, mit der dieser den Sack zumachte und feierte mit Moxley und Kingston - das umjubelte Happy End der großen New Yorker Festwoche von AEW.