Nach 32 Jahren: Wrestling-Legende erklärt Karriere für beendet

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show AEW Dynamite in der Nacht zum Donnerstag hat Ligaveteran Christopher Daniels vor laufender Kamera seinen Rücktritt verkündet. Der 54-Jährige begründete seinen Schritt mit Verletzungsfolgen seines „Texas Death Matches“ gegen den ehemaligen AEW World Champion Hangman Page am Samstag bei der Show Collision. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW )

Bei WWE durchgefallen, auf kleinerer Bühne wegweisend

Zum Karriere-Sprungbrett für Daniels wurde stattdessen 2002 die Gründung der Liga Ring of Honor (ROH) in ihrer ursprünglichen Form - der stilbildenden Promotion, die Fans damals mit ihrem Fokus auf hochwertige Ringaction begeisterte und damit auch für WWE und später AEW ein wichtiger Inspirationsquell war.

Legendäre Fehde mit AJ Styles und Samoa Joe

In Erinnerung ist dort vor allem Daniels‘ legendäre Dreierfehde mit AJ Styles und Samoa Joe, das auch für ein etwas größeres Publikum das Erwartungsniveau an athletische Ringdarbietungen erhöhte.

Der Dreikampf Daniels - Styles - Joe bei der Show Unbreakable 2005 wurde von Kritikerpapst Dave Meltzer mit einem seiner berühmten Fünf-Sterne-Ratings bedacht. Es war damals das erste Mal seit acht Jahren, das Meltzer ein Pay-Per-View-Match auf US-Boden so hoch bewertete – zuletzt hatten das zuvor der WresteMania-Klassiker zwischen Bret Hart und Steve Austin 1997 sowie das erste Hell in a Cell Match zwischen dem Undertaker und Shawn Michaels im gleichen Jahr geschafft.

Während Styles und Joe später auch bei WWE Main-Event-Stars wurden, blieb Daniels ein Veteran der zweiten Reihe. In den 2010er-Jahren war Daniels vor allem als Tag-Team-Wrestler an der Seite seines langjährigen Partners Frankie Kazarian aktiv. Erwähnenswert sind auch Daniels‘ zahlreiche Auftritte in Japan, meist mit seinem komödiantischen Alter Ego als maskierter „Curry Man“ - und seine berühmteste Aktion, der Best Moonsault Ever, bei WWE inzwischen als „Prettiest Moonsault Ever“ übernommen von Damenchampion Tiffany Stratton.