Das letzte Deutschland-Gastspiel einer Wrestling-Ikone?

Martin Hoffmann 22.05.2025 • 13:00 Uhr Die auch für ein legendäres WWE-Match bekannte Japan-Star Masato Tanaka bestreitet am Freitag in Hamburg sein wohl letztes Match in Deutschland. Die Liga wXw schreibt damit ein weiteres kleines Kapitel deutsch-japanischer Wrestling-Geschichte.

Die Wrestling-Hochburg Japan und die Showkampf-Subkultur in Deutschland: Es sind zwei Pole, die weit voneinander entfernt scheinen – aber in größerer Verbindung stehen, als viele wissen.

In den Siebzigern war die deutsche Ringerlegende Roland Bock in Fernost durch seine Rivalität mit Wrestling-Ikone Antonio Inoki ein Kultstar. Inoki – bekannt auch für seinen wegweisenden echten Kampf mit Box-Idol Muhammad Ali – trat 1978 auch auf einer von Bock organisierten Deutschland-Tour gegen mehrere deutschsprachige Kampfsport-Stars an: von Catcher „Big“ Otto Wanz über Boxer Karl Mildenberger bis Ringer Wilfried Dietrich, den berühmten „Kran von Schifferstadt“.

In den vergangenen Jahrzehnten war es vor allem die heute größte deutsche Liga wXw (Westside Xtreme Wrestling), die sich um die deutsch-japanische Wrestling-Freundschaft verdient gemacht hat. In dieser Woche fügt sie ihr ein weiteres, kleines Kapitel hinzu. Im Mittelpunkt: eine Legende, die auch vielen WWE-Fans ein Begriff sein wird.

Masato Tanaka beehrt wXw in Hamburg

Die im Jahr 2000 gegründete Promotion wXw pflegt seit vielen Jahren ein gutes Verhältnis zu diversen Ligen in Nippon.

Es ermöglichte in den Nuller-Jahren die jeweils einzigen Deutschland-Auftritte der Denkmäler Mitsuharu Misawa und Kenta Kobashi – der 2008 in einem Tag Team Match unter anderem dem jungen Österreicher Big Van Walter gegenüberstand, inzwischen als Gunther einer der größten Stars bei WWE – und zu Beginn des Jahres auch das letzte Deutschland-Match der soeben in den Ruhestand verabschiedeten Frauen-Ikone Meiko Satomura.

Am Freitag haben die Fans einmal mehr die Gelegenheit, eine japanische Legende zum wohl letzten Mal auf deutschem Boden in Aktion zu erleben: Masato Tanaka, Spezialattraktion des jährlichen wXw-Events Fan Appreciation Night in der Markthalle Hamburg.

Legendäre Fehde mit Mike Awesome

Der 52 Jahre alte Tanaka erarbeitete sich in den Neunzigern einen Ruf als „Hardcore Icon“, die vor allem in brutalen Matches ohne Regeln glänzte und dabei oft enorm brutale Aktionen einsteckte – allerdings auch als purer Ringhandwerker oft unterschätzt wird.

Tanaka begründete seinen Ruf bei der japanischen Kultliga FMW seines Trainers und Mentors Atsushi Onita und wurde durch seine Auftritte in Paul Heymans ECW auch in der westlichen Hemisphäre zum Star.

Besonders berühmt ist Tanakas bei FMW und ECW ausgetragene Rivalität mit Mike Awesome (bei FMW: The Gladiator), in der Tanaka sich kurzzeitig auch zum ersten nicht-amerikanischen ECW World Champion krönte.

Der verspätete, krönende Abschluss der Matchserie fand 2005 unter dem Banner von WWE statt, als die Liga die 2001 untergegangene ECW für eine Nacht neu aufleben ließ: Tanaka und Awesome – beide nicht unter WWE-Vertrag – stahlen beim „ECW One Night Stand“ im New Yorker Hammerstein Ballroom allen anderen Stars die Show. Der Klassiker ist in bittersüßer Erinnerung, weil es Awesomes letztes Match war, ehe er eineinhalb Jahre später Suizid beging.

Tanaka scheint auf Abschiedstour

Tanaka ist, wie viele andere japanische Stars, bis ins fortgeschrittene Alter aktiv geblieben, in Japan und auch international: Zu Beginn des Jahres bestritt Tanaka für die US-Liga GCW ein Match gegen Joey Janela, welches den Abschiedskampf seines ECW-Weggefährten Sabu einleitete – wenige Wochen später ebenfalls tragisch verstorben.

Für wXw war Tanaka schon im vergangenen Jahr im Einsatz, beim prestigereichen 16 Carat Gold Tournament in Oberhausen. In Hamburg ist nun ein „ECW Rules Match“ gegen das österreichische Schwergewicht „The Avalanche“ Robert Dreissker – die nostalgische Erinnerung an Tanakas goldene Zeiten sind noch immer der Maßstab.

Die eingefleischten Fans werden wohl diejenigen sein, die Tanaka das letzte Mal in Deutschland erleben werden. Tanaka scheint auf einer inoffiziellen Abschiedstour zu sein.

